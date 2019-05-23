Назван самый опасный вид курения

Специалисты проанализировали данные о количестве и виде сигарет 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет.

Самым смертоносным видом оказалось курение сигареты без фильтра. К такому выводу пришли учёные из Медицинского университета Южной Каролины, пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Эксперты провели анализ данных о количестве и виде выкуриваемых сигарет на основе результатов 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Выяснилось, что сигареты без фильтра увеличивают риск смерти от рака лёгких в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.

Однако курение сигарет с фильтром также может стать причиной онкологических заболеваний. Более того, курильщики "лёгких", "сверхлёгких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком лёгких, как люди, которые предпочитали обычные сигареты с фильтром, выяснили специалисты.

Автор исследования Нина Томас отметила, что не совсем понятно, по какой причине именно нефильтрованные сигареты оказались самыми смертоносными. Эксперт предположила, что это может быть связано с высоким содержанием смолы.

Эксперты напомнили, что курение является одной из основных причин появления рака лёгких.

Любопытно, но совсем недавно министр здравоохранения Норвегии посоветовала гражданам пить, курить и есть мясо.