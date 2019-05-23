Посольство РФ ответило на обвинения Великобритании в кибератаках

По словам российских дипломатов, подобные заявления вызывают, кроме сожаления, ещё и серьёзное беспокойство.

Кибератаки, о которых говорят власти Великобритании, являются не реально существующей проблемой, а поводом для нагнетания антироссийских настроений, сообщил пресс-секретарь Посольства России в Лондоне.

— Россия неоднократно на разных уровнях предлагала британским партнёрам взаимодействие по проблематике киберугроз. К сожалению, никакой реакции со стороны Лондона до этого дня не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу. Это дополнительно свидетельствует о том, что пресловутые российские кибератаки являются для властей Британии не реально существующей проблемой, которую нужно решать, а одним из поводов нагнетания антироссийских настроений, в том числе в международном масштабе, — заявил пресс-секретарь.

По его словам, фактически глава британского МИД обвинил Россию в проведении кибератак на целый ряд третьих стран. Он отметил, что подобные заявления вызывают, кроме сожаления, ещё и серьёзное беспокойство.

— Обязательства союзников по статье пятой Вашингтонского договора — не та тема, вокруг которой уместно зарабатывать политические очки, — добавил дипломат.

Представитель посольства отметил, что в последние недели в выступлениях и министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, и главы Минобороны страны Пенни Мордонт, и главы МВД Саджида Джавида тема РФ затрагивалась достаточно сдержанно.

Ранее Хант в очередной раз обвинил Россию в проведении кибератак и сказал о намерении Москвы "подорвать критическую инфраструктуру" и "менять результаты выборов" во многих государствах.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках влиять на выборы в разных странах. Так, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Лондон решил объяснять все свои внутренние проблемы происками Москвы, а пример взял с демократов США, оправдывавших своё поражение на выборах "связями Дональда Трампа с РФ".