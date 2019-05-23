В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике

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В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике

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Фото © Pixabay / kirildobrev

По мнению министра иностранных дел страны, увеличение присутствия РФ в регионе "вызывает вопросы".

В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон. Его слова приводит РИА "Новости".

Как рассказал министр, никто не ставит под вопрос право России на поддержание собственной безопасности.

Однако масштаб, скорость и очевидные амбиции увеличения российского военного присутствия вызывают вопросы, — сказал он на выступлении в Вильсоновском центре в Вашингтоне.

Тордарсон добавил, что, по мнению МИД, стоить избегать милитаризации Арктики.

Ранее в США также обеспокоились ростом военного влияния России в Арктике. Советник американского президента Джон Болтон даже призвал "бросить вызов" российской стороне.

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