В Болгарии загорелся поезд с пассажирами

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В Болгарии загорелся поезд с пассажирами

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Машинисты остановили состав и предприняли необходимые действия по тушению пожара.

Локомотив пассажирского поезда, который следовал по маршруту София — Горна Оряховица, загорелся в районе города Роман в Северо-Западной Болгарии. Об этом проинформировал телеканал Nova TV.

<p>Фото © <a href="https://btvnovinite.bg/" target="_blank"><em><ins>btvnovinite.bg</ins></em></a></p>

<p>Фото © <a href="https://btvnovinite.bg/" target="_blank"><em><ins>btvnovinite.bg</ins></em></a></p>

По предварительной информации, пожар в локомотиве произошёл около 20:00, машинисты остановили состав и предприняли необходимые действия по тушению пожара. Пассажиры — около 300 человек — были эвакуированы, никто не пострадал.

Пожарные работают на месте происшествия. Причины ЧП выясняются.

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