В Болгарии загорелся поезд с пассажирами

Локомотив пассажирского поезда, который следовал по маршруту София — Горна Оряховица, загорелся в районе города Роман в Северо-Западной Болгарии. Об этом проинформировал телеканал Nova TV.
По предварительной информации, пожар в локомотиве произошёл около 20:00, машинисты остановили состав и предприняли необходимые действия по тушению пожара. Пассажиры — около 300 человек — были эвакуированы, никто не пострадал.
Пожарные работают на месте происшествия. Причины ЧП выясняются.
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