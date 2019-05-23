Скончался двукратный чемпион мира по хоккею среди молодёжи Сергей Абрамов

Он начал профессиональную карьеру в возрасте шестнадцати лет в Новокузнецке в 1972 году.

Двукратный чемпион мира по хоккею среди молодёжных команд и самый известный игрок клуба "Ижсталь" Сергей Абрамов ушёл на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ВХЛ "Ижсталь".

— Остановилось сердце Сергея Егоровича Абрамова, оборвалась жизнь того, кто олицетворял собою ледовую игру. Не стало легенды, ярчайшего игрока, лучшего снайпера и ассистента в истории ижевского хоккея, — сказано в сообщении.

Абрамов начал профессиональную карьеру в 16 в лет в 1972 году в Новокузнецке, затем его пригласили в молодёжную сборную СССР, в её составе он дважды выигрывал чемпионат мира в 1975 и 1976 годах.

В составе "Ижстали" Абрамов начал играть в 1980 году и провёл в общей сложности 12 сезонов в команде. Он является рекордсменом Высшей лиги СССР по количеству сыгранных матчей (218), заброшенных шайб (81), голевых передач (93) и числу очков за результативность (174).