СМИ: Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа

Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным СМИ, Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже.

Напомним, после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2010 году приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании.

В апреле власти Эквадора лишили Ассанжа убежища, после чего его арестовала полиция Лондона. Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.