Лукашевич призвал Зеленского избегать неполного прочтения минских соглашений

Он также заявил, что Россия ожидает от нового президента Украины установления "режима тишины" в Донбассе.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде воздержаться от выборочного прочтения минских соглашений. Слова постпреда приводит ТАСС.

— Вместе с тем важно, чтобы в Киеве не повторили одну из основных ошибок прежних властей — выборочного прочтения минского комплекса мер. Прекращение огня — его первый и крайне важный пункт, но не единственный, — сказал Лукашевич.

Постпред также заявил, что Россия ожидает от Украины установления "режима тишины" в Донбассе, поскольку в своей инаугурационной программе Зеленский указал прекращение огня в регионе как основной приоритет действий.

— Ожидаем, что в русле заявленных целей по установлению "режима тишины" последуют конкретные практические шаги, — заявил он.

Он посоветовал Украине не затягивать с назначением новых представителей для переговорного процесса в контактной группе в Минске.

— Возникшая в нём сегодня пауза спровоцирована уходом команды прежнего президента и прекращением полномочий ключевых украинских переговорщиков, — подчеркнул Лукашевич.

Ранее в штабе Владимира Зеленского выразили надежду на то, что новый президент Украины сможет восстановить минские соглашения и начнёт работать при поддержке Франции и Германии.