Президент Ирана заявил, что страна не сдастся даже в случае бомбардировок

Эти слова прозвучали из уст иранского лидера на фоне нарастающей напряжённости в отношениях с США.

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на встрече с ветеранами войн, заявил, что страна и её народ не сдадутся врагам, даже если начнутся бомбардировки.

— Мы должны сопротивляться и быть стойкими, чтобы враги поняли, что отчаянию нет места в наших сердцах, — приводит его слова пресс-служба.

Он также добавил, что, даже если враги начнут бомбардировку страны, её народ не откажется от своих целей — независимости и величия Ирана. По словам президента, государство переживает экономическую войну, в которой страдает не только благосостояние, но и жизни людей.

— Мы можем победить Соединённые Штаты, сионистский режим и региональных реакционеров путём единства, сопротивления и стойкости, — заключил Рухани.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как США отправили войска в район Персидского залива, назвав это "посланием для Ирана", что в свою очередь вызвало реакцию иранских властей.

О настоящей войне речи не идёт, однако иранские официальные лица не раз заявляли, что на страну оказывается экономическое давление, называя это "войной".