Коломойский рассказал об участии во "всеукраинском политическом проекте"

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Коломойский рассказал об участии во "всеукраинском политическом проекте"

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Игорь Коломойский. Фото © РИА "Новости" / Михаил Маркив

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что участвует в новом "всеукраинском политическом проекте", который будет создаваться по причине выборов в Верховную раду. Об этом он рассказал на ютуб-канале издания "Украинская правда".

Это будет всеукраинский проект, в который войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа" (парламентская фракция), партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", — заявил Коломойский.

Ранее Коломойский посоветовал Владимиру Зеленскому справиться с "тяжёлой каждодневной работой".

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