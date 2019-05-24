Коломойский рассказал об участии во "всеукраинском политическом проекте"

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что участвует в новом "всеукраинском политическом проекте", который будет создаваться по причине выборов в Верховную раду. Об этом он рассказал на ютуб-канале издания "Украинская правда".
— Это будет всеукраинский проект, в который войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа" (парламентская фракция), партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", — заявил Коломойский.
Ранее Коломойский посоветовал Владимиру Зеленскому справиться с "тяжёлой каждодневной работой".
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