На юго-востоке Москвы ограничат движение в выходные

Также будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро.

Автомобильное движение на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая будет ограничено из-за подготовки к открытию новой Некрасовской линии метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— С 2:30 25 мая до 4:30 26 мая 2019 года в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии метро будет временно закрыто 3 станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". В связи с этим в районе Выхино-Жулебино изменится схема движения транспорта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что для изменившихся схем проезда будут введены временные выделенные полосы для общественного транспорта. Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрута.