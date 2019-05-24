Финляндия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Финляндия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Победившая в этом четвертьфинале сборная сыграет в полуфинале мирового первенства с российской командой.

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в овертайме четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Словакии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нико Миккола, Яни Хаканпяа, Петтери Линдбом, Марко Анттила и Сакари Маннинен. У шведов отличились Патрик Хёрнквист, Йон Клингберг, Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон.

Соперником финнов в полуфинале станут россияне. Полуфинальные пары определяются по рейтингу сборных на групповом этапе. Финляндия в этом рейтинге заняла четвёртое место, Россия — первое. Полуфиналы пройдут 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.

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