Зеленский не намерен реагировать на петицию о его отставке

Глава администрации президента Андрей Богдан рассказал, что в штабе это расценивают как шутку.

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается реагировать на петицию о своей отставке. Об этом рассказал глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1".

— Мы расцениваем эту петицию как шутку, может, даже смешную шутку... Такие петиции не являются основанием для реагирования, — сказал он.

Наличие петиции он объяснил тем, что некоторые избиратели недовольны действиями президента.

— Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их переубеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками, — сказал он.

Напомним, петицию с требованием отставки Владимира Зеленского подписало более 25 тысяч человек и, таким образом, она набрала необходимые для рассмотрения голоса.