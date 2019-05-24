В США продолжают изучение "предполагаемой химатаки" в Сирии

Власти США продолжают изучение сведений о "предполагаемой атаке" с использованием химического оружия в Сирии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

— Относительно предполагаемого применения в химоружия в Сирии могу сказать, что мы продолжаем заниматься изучением сообщений об этом. Конечно, в расследовании принимают участие организации с доступом непосредственно к месту (атаки. — прим Лайфа), — сказала она.

Ортэгус отметила, что доступ непосредственно к месту ограничен, поскольку оно находится "на переднем крае", но у США есть "многочисленные источники", которые она не называет, а также якобы показания тех, кто присутствовал.

Также по её словам, несколько беовиков были госпитализированы в местные клиники с характерными для поражения химическими вооружениями. Но никаких однозначных заключений "у нас нет, мы продолжаем разбирательство" — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщали, что "химическое крыло" боевиков в Сирии готовит серию постановочных атак.