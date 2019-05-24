Трамп не считает нужным укреплять войска США на Ближнем Востоке из-за Ирана

Но при необходимости американский президент будет готов увеличить их численность.

Президент США Дональд Трамп не видит необходимости направлять подкрепления для войск США на Ближнем Востоке из-за напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передаёт ТАСС.

— Я бы сделал, если бы они нам были необходимы. Не думаю, что они нам понадобятся. Действительно, не думаю, — сказал Трамп.

У президента также спросили, будет ли он готов послать дополнительные военные силы на Ближний Восток из-за напряжённых отношений США и Ирана.

— Я бы, безусловно, отправил войска, если бы они нам понадобились, — ответил он.

Однако он отметил, что при необходимости готов увеличить численность войск.

— Не думаю, что нам это понадобится. Однако если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве, — сказал Трамп.

Он также снова раскритиковал Иран, в частности, за якобы оказываемую поддержку терроризму.

— Иран был очень опасным игроком, очень плохим игроком. Он является страной террора, и мы мириться с этим не будем, — добавил президент.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон намеревается отправить до 10 тысяч военных на Ближний Восток.