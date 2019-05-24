Renault объявила старт заказов кроссовера Arkana в России

Продажи нового автомобиля начнутся уже этим летом, однако подробности комплектации и цены пока не сообщаются.

Компания Renault анонсировала выход нового кроссовера — Arkana.

Arkana является первой моделью Renault на российском рынке, которая основывается на модульной платформе нового поколения. У кроссовера полный привод, турбомотор, кузов, как у BMW X6, а также шасси в двух исполнениях: со скручивающейся балкой на задней оси для переднеприводных версий и с многорычажной конструкцией для версий с полным приводом.

Длина автомобиля составляет 4,5 метров, ширина — 1,8 и высота — 1,5 метра.

Сообщается, что у новинки будет хорошая по меркам класса подготовка для бездорожья. Минимальный дорожный просвет составит 2,05 метра, углы съезда достигают 21 и 26 градусов.

Автомобиль оснащён новым рулевым механизмом с электроусилителем, который снизил рулевое усиление на 40% на малых скоростях, а на высокой — имеет лучшую обратную связь с уменьшенной вибронагруженностью.

Продажи автомобиля в России начнутся уже этим летом, однако пока что подробный перечень комплектации и цены неизвестен.

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