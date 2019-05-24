Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерам

Изыскать средства, по его словам, удастся из пошлин на товары из КНР, которые уже скоро начнут поступать в казну.

Президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выделить 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам, которые должны помочь им справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.

— Я дал поручение министру (сельского хозяйства Сонни — прим. Лайфа) Пердью предоставить материальную помощь в размере 16 миллиардов долларов для американских фермеров, которые будут получены от Китая, — сказал он.

Американский лидер пояснил, что изыскать средства удастся из пошлин на товары из КНР, которые уже скоро начнут поступать в казну.

Напомним, торговый вопрос между США и КНР обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.