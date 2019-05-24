Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерам

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Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерам

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Изыскать средства, по его словам, удастся из пошлин на товары из КНР, которые уже скоро начнут поступать в казну.

Президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выделить 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам, которые должны помочь им справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.

Я дал поручение министру (сельского хозяйства Сонни — прим. Лайфа) Пердью предоставить материальную помощь в размере 16 миллиардов долларов для американских фермеров, которые будут получены от Китая,сказал он.

Американский лидер пояснил, что изыскать средства удастся из пошлин на товары из КНР, которые уже скоро начнут поступать в казну.

Напомним, торговый вопрос между США и КНР обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.

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