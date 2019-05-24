Российская авиация трижды за неделю поднималась на перехват у границ страны

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Российская авиация трижды за неделю поднималась на перехват у границ страны

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Фото: © РИА "Новости" / Виталий Тимкив

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО три раза за минувшую неделю поднимались в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны.

Как сообщает газета "Красная звезда", в указанный период разведку у российских границ вели 20 летательных аппаратов.

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках боевой подготовки лётного состава была выполнена 231 лётная смена на 83 аэродромах.

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