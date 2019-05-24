СМИ: Германия собирается летом сменить своего посла в России

Эта должность считается в МИД ФРГ ключевой, немецкое посольство в Москве остаётся крупнейшей немецкой дипмиссией.

Глава отдела политики в Министерстве обороны Германии, экс замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр станет новым послом ФРГ в России, смена главы дипмиссии запланирована на лето, сообщает Spiegel.

По информации издания, Гейр считается доверенным лицом главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, он сопровождал её в поездках за границу и курировал международные контакты в ведомстве. В этом качестве Гейр также поддерживает контакты с РФ и, как правило, два раза в год посещает Москву для переговоров с российскими коллегами, отмечает издание.

Гейр работает в Минобороны Германии с 2014 года, до этого был замглавы немецкой разведки BND.

По данным Spiegel, должность посла в РФ считается в МИД Германии ключевой, немецкое посольство в российской столице остаётся крупнейшей немецкой дипмиссией.

С 2014 года немецкую дипломатическую миссию в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич. В 2004–2007 годах он также был замглавы BND.