СМИ сообщили о захвате боевиками военной базы в Сирии

Банда, состоящая из бывших членов вооружённых группировок, добровольно сдавшихся ранее властям, совершила нападение на военную базу в Джилине в 110 километрах от Дамаска.

Как сообщает портал Al Masdar, объект находится под полным контролем боевиков, несколько офицеров захвачены в плен. Их численность не уточняется.

По информации журналистов, боевики требуют от властей страны освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, арестованного ранее сирийской военной разведкой.

Отмечается, что официального комментария от командования сирийских вооружённых сил пока не было.