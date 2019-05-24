СМИ сообщили о захвате боевиками военной базы в Сирии

Банда, состоящая из бывших членов вооружённых группировок, добровольно сдавшихся ранее властям, совершила нападение на военную базу в Джилине в 110 километрах от Дамаска.
Как сообщает портал Al Masdar, объект находится под полным контролем боевиков, несколько офицеров захвачены в плен. Их численность не уточняется.
По информации журналистов, боевики требуют от властей страны освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, арестованного ранее сирийской военной разведкой.
Отмечается, что официального комментария от командования сирийских вооружённых сил пока не было.
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