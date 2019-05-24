Тренер сборной США по хоккею объяснил поражение от России в четвертьфинале ЧМ

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от команды России в четвертьфинале чемпионата мира. Его цитирует "Спорт-Экспресс".

Блэшилл назвал матч против российской сборной лучшим на турнире, а саму команду России — одной из сильнейших в мире.

— Они вышли побеждать. Чувствуется их уверенность в себе. Они выиграли все игры группового этапа. Они великолепны, — сказал тренер.

По его словам, его подопечные ощущали давление со стороны россиян. Американцам, отметил тренер, не удалось показать "свой максимум".

Напомним, подопечные Ильи Воробьёва с перевесом в одну шайбу победили сборную США и вышли в полуфинал чемпионата мира.