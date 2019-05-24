Трамп заявил, что США не должны были вторгаться в Ирак

Он отметил, что имеет в виду кампанию 2003 года, развязанную американским президентом Джорджем Бушем — младшим.

США не должны были вторгаться в Ирак в 2003 году для свержения местного президента Саддама Хусейна и наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления перед журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

Трамп также не согласился с тем, что в последние годы США уменьшили масштабы своего присутствия на Ближнем Востоке.

— Считаю, что нам там не следовало находиться. Я унаследовал эту неразбериху. Следовало ли нам там находиться? Нет, не следовало, — сказал он.

Он уточнил, что имеет в виду именно кампанию 2003 года, развязанную президентом США Джорджем Бушем — младшим. По его словам, военным США не стоило вторгаться в Ирак, "который не уничтожал Всемирный торговый центр".

— Это была страна, не способствовавшая росту терроризма. Террористов в Ираке моментально убивали, — сказал Трамп.

Президент также отметил собственные заслуги в отношении уничтожения ИГИЛ*.

— Тем не менее мы проделали отличную работу. Я продолжил борьбу с ИГИЛ. Мы на 100% уничтожили "халифат", — добавил он.

Ранее Лайф писал, что американские ВС повысили уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи с потенциальной угрозой своим военнослужащим.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.