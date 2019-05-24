Земан назвал фейком утверждения о воздействии России на итоги зарубежных выборов

Президент Чехии Милош Земан отверг вероятность воздействия РФ на итоги выборов, проходящих за рубежом. Об этом он сказал в интервью пражскому телеканалу Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с проходящими в Европейском союзе выборами в Европарламент.
— Фейк ньюс — это то, что россияне, китайцы или кто-то ещё влияют на выборы. Подобные лживые новости, направленные на создание паники, распространяют те, кто боится проиграть эти самые выборы. Они заранее ищут оправдание [перед избирателями] за поражение на выборах, — заявил Земан.
По его словам, утверждения о российском влиянии на западные выборы оскорбительны для избирателей, поскольку в демократическом обществе они сами решают, кому отдать свои голоса.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант в очередной раз обвинил Россию в проведении кибератак и сказал о намерении Москвы "менять результаты выборов" во многих государствах.
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