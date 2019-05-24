Земан назвал фейком утверждения о воздействии России на итоги зарубежных выборов

По словам чешского лидера, подобные лживые новости распространяют те, кто боится проиграть эти самые выборы.

Президент Чехии Милош Земан отверг вероятность воздействия РФ на итоги выборов, проходящих за рубежом. Об этом он сказал в интервью пражскому телеканалу Barrandov, отвечая на вопросы, связанные с проходящими в Европейском союзе выборами в Европарламент.

— Фейк ньюс — это то, что россияне, китайцы или кто-то ещё влияют на выборы. Подобные лживые новости, направленные на создание паники, распространяют те, кто боится проиграть эти самые выборы. Они заранее ищут оправдание [перед избирателями] за поражение на выборах, — заявил Земан.

По его словам, утверждения о российском влиянии на западные выборы оскорбительны для избирателей, поскольку в демократическом обществе они сами решают, кому отдать свои голоса.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант в очередной раз обвинил Россию в проведении кибератак и сказал о намерении Москвы "менять результаты выборов" во многих государствах.