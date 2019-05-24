Американец покорил вершины семи континентов и погиб на спуске с Эвереста

В ходе прошлого восхождения мужчина потерял несколько пальцев в результате обморожения.

Житель штата Юта (США) скончался сразу после восхождения на Эверест, исполнив свою заветную мечту покорить вершины семи континентов, сообщает NBC News со ссылкой на его родственников.

Покоривший свою последнюю вершину 55-летний Дон Кэш бросил работу, чтобы присоединиться к Клубу семи вершин, который объединяет людей, мечтающих покорить самые высокие точки на всех мировых континентах. В ходе прошлого восхождения Кэш потерял несколько пальцев в результате обморожения, однако был настроен осуществить мечту до конца.

— Он научил нас, что не существует ничего невозможного, — сказала дочь Кэша, отметив, что Эверест был для её отца решающей точкой на пути к мечте.

Причина смерти мужчины пока неизвестна, но его родные полагают, что Кэш перенёс сердечный приступ при спуске с Эвереста.

Эверест часто становится главной мечтой туристов-экстремалов. Так, в прошлом году оставшийся без обеих ног 70-летний альпинист из Китая Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, добравшимся до вершины самой высокой горы в мире с её непальской стороны. А на прошлой неделе житель Непала установил мировой рекорд, покорив Эверест в 23-й раз.