Премьер-министр Канады оправдал вождя кри спустя 134 года

Он добавил, что правительство должно признавать свои ошибки ради достижения взаимопонимания с коренными народами страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посмертно вынес оправдательный приговор вождю племени кри, которого осудили в 1885 году, передаёт телеканал CBC News.

Сообщается, что вождя индейского племени равнинных кри Паундмейкера осудили в 1885 году за государственную измену, после того как он участвовал в индейском восстании. Год спустя Паундмейкера выпустили на свободу из-за заболевания лёгких, вскоре он скончался.

— В 2019 году мы видим правду в его (вождя. — Прим. Лайфа) словах о том, что как лидер, политик и миротворец он делал всё возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей, — сказал Трюдо.

По его словам, понадобилось 134 года для оправдания вождя племени. Премьер-министр рассказал это на выступлении перед индейскими племенами Канады. На церемонии также возложили священный табак на могилу Паундмейкера.

— Вождь Паундмейкер часто говорил о необходимости продолжать двигаться дальше, — отметил Трюдо.

Премьер-министр отметил, что правительству необходимо признавать ошибки прошлого и заложить основание для того, чтобы достигнуть взаимопонимания с коренными народами Канады.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Мексики потребовали извинений от Испании за убийства индейцев 500 лет назад.