Толстой призвал не верить обещаниям Европы

По словам парламентария, "мечта о Европе, которую европейцы продали украинцам, на сегодняшний день нереализуема, в том числе для Европы".

Верить обещаниям Европы нельзя, так как у неё нет должного суверенитета для их выполнения, сказал вице-спикер Государственной думы РФ от "Единой России" Пётр Толстой в Российском духовно-культурном центре в Париже.

— Я уверен, что у Украины нет никакого будущего без РФ, что мечта о Европе, которую европейцы продали украинцам, на сегодняшний день нереализуема, в том числе для Европы... Украинцев поймали в ловушку, которая сейчас делает их жизнь очень непростой, — приводит его слова РИА "Новости".

По его мнению, для разрешения ситуации необходимо возобновить отношения между Россией и Евросоюзом и между Россией и Украиной "с или без ЕС — это зависит, будет ли ещё к тому моменту ЕС".

— Для нас, россиян, ясно, что, к сожалению, никогда нельзя верить обещаниям, которые дают европейские партнёры. Им нельзя верить, так как Европа сейчас не обладает самым важным, на мой взгляд, чтобы сдерживать обещания: у неё нет суверенитета. А без этого можно хорошо давать обещания, но не выполнять их, — подчеркнул Толстой.

Ранее новый президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Евросоюз ужесточит санкции против России.