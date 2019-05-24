Москвич наступил на кошку по дороге в туалет и получил множественные переломы

22 мая в одну из московских больниц поступил мужчина с жалобами на острую боль в руке.
Как стало известно Лайфу, после рентгенологического обследования врачи обнаружили у пациента закрытые переломы костей плеча и предплечья.
По словам мужчины, он шёл в туалет и споткнулся о лежащую под ногами кошку. К слову, животное отделалось лёгким испугом и не пострадало.
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