Москвич наступил на кошку по дороге в туалет и получил множественные переломы

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Москвич наступил на кошку по дороге в туалет и получил множественные переломы

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Фото © L!FE 

Ночная встреча с домашним питомцем в коридоре закончилась для жителя столицы серьёзными травмами.

22 мая в одну из московских больниц поступил мужчина с жалобами на острую боль в руке.

Как стало известно Лайфу, после рентгенологического обследования врачи обнаружили у пациента закрытые переломы костей плеча и предплечья.

По словам мужчины, он шёл в туалет и споткнулся о лежащую под ногами кошку. К слову, животное отделалось лёгким испугом и не пострадало.

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