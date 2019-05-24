Медики поставили ещё один диагноз Леонардо да Винчи

Эксперты считают, что нашли самое убедительное и научно правдоподобное объяснение, почему у легендарного художника редко получалось доводить работу до конца.

Профессор Королевского колледжа Лондона считает, что Леонардо да Винчи кроме косоглазия страдал также от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Его доводы были опубликованы в журнале Brain.

— Конечно, точный диагноз нельзя поставить спустя 500 лет после смерти да Винчи, но я уверен, что СДВГ — самое убедительное и научно правдоподобное объяснение, почему у Леонардо редко получалось доводить работу до конца. Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность, — заявил нейрофизиолог из Королевского колледжа Лондона Марко Катани.

В последние годы исследователи начинают раскрывать самые неожиданные тайны истории, изучая, как различные знаменитые личности изображались их современниками в виде картин, скульптур и других памятников искусства.

К слову, Леонардо да Винчи считал, что сон отнимает слишком много времени, поэтому несколько раз в сутки ложился лишь подремать. Ещё 9 малоизвестных фактов об известных личностях — в подборке Лайфа.

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