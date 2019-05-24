Микрофинансовые организации впервые вернули заёмщикам три миллиона рублей

Микрофинансовые организации (МФО) с начала текущего года вернули россиянам более 3 миллионов рублей из-за допущенных нарушений. Подобное происходит в России впервые, сообщают "Известия" со ссылкой на Центробанк.

В более точных цифрах это более ста человек, которым отдали обратно их кровные 3,2 миллиона рублей. Отмечается, что в большинстве ситуаций это средства, которые заёмщика фактически заставляли платить за продление договора. Зачастую взявшему такой кредит было выгоднее платить штраф за просрочку платежа, чем продлевать договор.

По информации журналистов, это объясняется эффектом от действия поведенческого надзора (введения правил продажи финансовых услуг) и ужесточением требований к подобным организациям, выдающим краткосрочные займы под высокие проценты.

Кроме того, в первом квартале текущего года было выведено из реестра 66 МФО. При этом пять из них были исключены по жалобам потребителей, что также произошло впервые в стране.

В то же время, несмотря на обилие жалоб и претензий к работе МФО, регулятор выступает против их закрытия, ведь тогда население будет обращаться к нелегальным кредиторам, что, по сути, ещё хуже.

Как рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ не собирается останавливаться на этом направлении и будет продолжать усиливать контроль за МФО.