Два человека погибли при взрыве бака с водородом в технопарке в Южной Корее

Не менее двух человек погибло и четверо пострадали при взрыве топливного бака с водородом в Южной Корее, сообщает Рёнхап со ссылкой на местные пожарные службы.

Взрыв произошёл на территории технопарка в городе Каннын на востоке страны.

Пожарные начали поисково-спасательную операцию, чтобы спасти тех, кто оказался под обломками после инцидента, рассказала представитель пожарного штаба провинции Канвондо.

Напомним, в марте взрыв произошёл на одном из китайских заводов. В той страшной трагедии погибло не менее 78 человек.