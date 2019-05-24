Ретейлеры прогнозируют рост цен из-за ставок на эквайринг

Оплата банковскими картами будет обходиться организациям в четыре раза дороже, чем приём наличных.

Ретейлеры предупредили банки и платёжные системы о росте цен в магазинах, если ставки по эквайрингу не упадут. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР), имеющемся в распоряжении "Известий".

Кроме того, возможно ухудшение системы скидок и замедление распространения безналичных платежей.

Ставки по эквайрингу негативно отразились на прибыли ретейлеров: всего они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году. В 2019 году прогнозируется потеря 10%.

Из-за высокого уровня комиссий цены начнут расти, оплата банковскими картами будет обходиться организациям торговли в четыре раза дороже, чем приём наличных.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, для замещения потери доходов от безналичных платежей финансовым организациям придётся ухудшить условия по кредиткам и программам лояльности.

Как предполагают эксперты, потребителям выгодна победа ретейла, поскольку выше конкуренция и больший объём выигранных средств может быть направлен на благо покупателя.

Кроме того, недавно начали расти и цены на бензин. В России топливо начало дорожать после того, как его стоимость возросла на бирже.