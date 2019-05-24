СМИ узнали возможные сроки возобновления полётов Boeing 737 MAX в США

Представители Федерального управления гражданской авиации США полагают, что полёты самолётов Boeing 737 MAX на территории Соединённых Штатов будут возобновлены к концу июня. Об этом сообщает Reuters.

В то же время в управлении подчёркивают, что точная дата возвращения самолётов в эксплуатацию на данный момент не определена.

В марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" со 157 людьми на борту потерпел крушение. В ноябре прошлого года такой же борт рухнул в Индонезии, тогда погибло 189 человек.

После этого около 20 стран закрыли воздушное пространство для пролёта самолётов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. При расследовании причин инцидентов были найдены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением недочётов и обновляет программу обучения пилотов.

Отметим, что уже четыре авиаперевозчика из Китая направили руководству компании Boeing письма с требованиями выплатить компенсации за простой лайнеров.