Адвокат: США открыто обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации

Решение Минюста США выдвинуть новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу беспрецедентно и показывает серьёзность угрозы уголовного преследования любого журналиста, который вздумает рискнуть рассказать общественности о злоупотреблениях американских властей. Так считает адвокат Ассанжа Барри Поллак.

— Сегодня правительство [США] предъявило обвинения Джулиану Ассанжу на основании закона о шпионаже за то, что он убеждал источники предоставлять ему правдивые сведения и публиковал эти сведения, — приводит слова адвоката NBC.

Беспрецедентные обвинения показывают, насколько серьёзна угроза, которую представляет уголовное преследование Джулиана Ассанжа для всех работников СМИ на пути информирования общественности о шагах, предпринятых Правительством США Адвокат Ассанжа Барри Поллак

Минюст США ранее предъявил 17 новых обвинений основателю WikiLeaks. Ассанжа обвиняют "в преступлениях, связанных с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации".

Лондонский суд 1 мая приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Рассматривается запрос США о его экстрадиции. Следующее слушание по этому делу пройдёт 30 мая.

Сила в правде. Джулиан Ассанж — герой цифровой эпохи