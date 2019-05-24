Эксперты рассказали, во сколько обойдётся платье для выпускного

Как оказалось, выпускное платье в городе — победителе рейтинга Липецке стоит в 4 раза дороже, чем в Перми.

Платье, достойное похода на выпускной, обойдётся липецким выпускницам в четыре раза дороже, чем пермским, но в среднем эта цифра составляет около четырёх тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса "Юла".

Как отмечают специалисты, по сравнению с началом года интерес пользователей площадки к платьям для выпускниц в апреле вырос сразу в 15 раз. "Рынок" отреагировал на это снижением цены в среднем на 14%, а каждый пятый продавец предложил покупателям скидку на товар.

По информации сервиса, дороже всего наряд обойдётся выпускницам или их родителям из Липецка: его средняя цена — 7,08 тысячи рублей. Вложиться придётся и девушкам из Владивостока — 6,37 тысячи и Воронежа — 6,09 тысячи рублей.

А вот самые приятные для глаз ценники на платья в Челябинске — 1,97 тысячи рублей, Ижевске — 1,84 тысячи и Перми — 1,68 тысячи рублей.

При этом для тех, кто рассчитывал сэкономить на покупке, взяв наряд в аренду, специалисты подготовили не самую приятную новость: экономия получается около 9%, поскольку в среднем подобная услуга стоит 3,39 тысячи рублей.