Мединский после Евровидения напомнил о шести веках предвзятости к России

Министр культуры также выразил надежду на развитие межкультурного сотрудничества.

Министр культуры Владимир Мединский в ответ на заявления о предвзятости к России на Евровидении напомнил, что на протяжении столетий Европа несправедливо относилась к России. Об этом он рассказал в разговоре с РИА "Новости".

У Мединского спросили, согласен ли он, что к России предвзято относились на Евровидении.

— Относительно конкретно Евровидения я сказать ничего не могу, потому что не хочется комментировать вещи, в которых глубоко не разбираешься, — ответил он.

Однако он подчеркнул, что к России "в последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо".

Он выразил надежду на то, что развитие сотрудничества между странами будет способствовать улучшению ситуации.

— Тут надо не жаловаться на судьбу в силу нашей громадности, а спокойно работать, налаживать человеческие межкультурные связи, чем мы по мере сил и занимаемся, — сказал министр.

Мединский подчеркнул, что при наличии больших возможностей для сотрудничества предвзятости становится меньше.

Напомним, организаторам Евровидения-2019 пришлось пересчитать баллы российского исполнителя Сергея Лазарева из-за разглашения оценок белорусского жюри.