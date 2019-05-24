Трамп подключил разведку США к расследованию слежки на выборах 2016 года

Генпрокурору страны были делегированы полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к этому делу.

Президент США Дональд Трамп поручил разведсообществу всячески содействовать американскому генпрокурору Уильяму Барру в расследовании слежки, проводимой ФБР в ходе предвыборной кампании 2016 года.

— Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генпрокурором в расследовании деятельности по наблюдению во время президентских выборов — 2016, — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Statement on Presidential Memorandum signed tonight pic.twitter.com/wHx6l2lL5c — Sarah Sanders (@PressSec) May 24, 2019

Отмечается, что Уильяму Барру также были делегированы полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к этому расследованию.

Ранее Трамп обвинил в государственной измене организаторов слежки ФБР за его штабом в ходе предвыборной кампании 2016 года.