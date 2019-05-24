Страховщики рассказали, чем болеют россияне за границей

Россияне в мае чаще всего обращались за медпомощью на таких популярных направлениях для отдыха, как Турция и страны Юго-Восточной Азии, а среди причин обращений первое место занимали различные инфекции, приводит РИА "Новости" комментарии страховщиков.

Так, в "Сбербанк страхование" из Азии поступило 26% обращений россиян. Еще 17% туристов обращались к медикам в Турции. Первую тройку закрывают путешественники по самой России (13% обращений). Среди всех обращений 61% касался бактериальных и вирусных инфекций, ещё часть пришлась на проблемы с зубами и травмы.

"Тинькофф страхование" также упомянуло ряд стран шенгенской зоны: Италию, Испанию, Латвию. Среди преобладающих заболеваний эта компания назвала аллергию, солнечные ожоги, респираторные, а также лёгкие травмы рук и ног, проблемы с зубами и ЖКТ.

Испания оказалась в топе и в статистике "Альфастрахования" — сразу после Турции. Италия заняла четвёртое место по числу обращений. Также в рейтинге страховщика, кроме стран ЮВА, есть Германия, Кипр, США, Грузия. Среди основных обращений снова оказались воспалительные заболевания дыхательных путей и отравления, но также всплыла доля проблем со зрением. Реже всего россияне обращались с укусами животных или насекомых.

В компании "ЕРВ Туристическое страхование" указали, что в целом год от года характер страховых случаев не претерпевает серьёзных изменений, но растёт их число — вместе с ростом количества купленных страховок. По оценке ЕРВ, первое место по посещаемости на майские праздники заняла Турция, второе — Вьетнам. Эксперты ЕРВ отметили, что тип заболевания зависит не от сезона, а от состояния здоровья, возраста застрахованного, вида отдыха. Чаще всего туристы получают отравления и простуду. На втором месте — инфекции, ими заражается около 11% обратившихся за помощью россиян.