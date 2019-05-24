В России создадут новые гидросамолёты

Новые самолёты и модификации самолёта-амфибии Бе-200 разрабатывают в России, сообщает Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.
— Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов, — сказано в заявлении.
За всю историю предприятия его конструкторы изобрели более 30 типов летательных аппаратов, в том числе и МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12, а также Бе-200 и крупнейший в мире реактивный самолёт-амфибию А-40 "Альбатрос".
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