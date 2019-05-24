В России создадут новые гидросамолёты

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В России создадут новые гидросамолёты

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Фото © Pixabay/niekverlaan

За всё время существования Таганрогского авиационного научно-технического комплекса конструкторы разработали более 30 типов летательных аппаратов.

Новые самолёты и модификации самолёта-амфибии Бе-200 разрабатывают в России, сообщает Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов, — сказано в заявлении.

За всю историю предприятия его конструкторы изобрели более 30 типов летательных аппаратов, в том числе и МБР-2, Бе-6, Бе-10, Бе-12, а также Бе-200 и крупнейший в мире реактивный самолёт-амфибию А-40 "Альбатрос".

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