В России начался сезон агрессивных ворон

Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, поскольку взрослые всегда за ними присматривают и защищают.

Серые вороны, активно выводящие своё потомство в мае — июне, могут стать очень неприятным и болезненным противником для сердобольных горожан, решивших, например, помочь ещё не окрепшему птенцу, лежащему на земле. Как правильно бороться с крылатыми агрессорами, рассказали в Минприроды.

— Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за своё потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что. Не надо подходить к воронятам и пытаться их взять в руки, взрослые всегда за ними присматривают и защищают, — цитирует ведомство РИА "Новости".

Специалисты напоминают, что, хоть ворона и не хищная птица и похвастаться массивными когтями не может, она достаточно крупная и обладает массивным клювом. И целится она, как правило, в высшую точку противника, считай прямо голову, что может грозить серьёзными травмами.

Если же конфликта с пернатыми не избежать, то помочь в этой ситуации может только спокойствие. Не стоит пытаться запугать птицу криками или взмахами рук, она не медведь — на неё это не подействует. Гораздо лучше без лишних звуков и резких движений ме-е-е-едленно отойти подальше.

А если спокойствие не помогает, то можно взять в руки палку, но не для того, чтобы дать сдачи защищающим детей воронам. Её нужно держать на вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки — согласно логике с наивысшей точкой.

Но лучше всего, естественно, избежать этой встречи. По словам специалистов, если человек не будет представлять угрозы для птенцов, то и взрослые особи не будут вмешиваться, а лишь понаблюдают.