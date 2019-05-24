В "Лиза алерт" объяснили, как беспилотники помогают спасать людей

Беспилотные летательные аппараты за несколько лет превратились из игрушек в реальные средства спасения, и сегодня зачастую лишь благодаря им удаётся найти пропавших людей, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Григорий Сергеев.

— Беспилотники — очень перспективное направление, направление фантастического развития, будущего. За эту весну мы только в Московской области при помощи беспилотников спасли двух человек, — приводит слова Сергеева РИА "Новости".

По его словам, организация использует в основном коптеры — причём изначально были попытки создавать свои аппараты, но в итоге по соображениям экономии и логистики перешли на серийные модели.

Добровольный поисковый отряд "Лиза алерт" — некоммерческое объединение, созданное в 2010 году и занимающееся оперативным реагированием и гражданским содействием в поиске пропавших.