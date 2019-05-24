Убившего восемь женщин Бобби Джо Лонга казнили в США

Его задержали в 1984 году после того, как одна из его жертв уговорила отпустить её.

Власти штата Флорида в США казнили серийного убийцу Роберта "Бобби" Джо Лонга, убившего восемь женщин в 1984 году. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя властей.

Отмечается, что Лонгу ввели смертельную инъекцию.

Мужчину приговорили к смертной казни в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Затем Лонг признался, что убил ещё семь женщин и изнасиловал по меньшей мере 40.

Он был задержан в 1984 году после того, как одна из его жертв уговорила насильника отпустить её.

Ранее Лайф рассказал о мужчине из Китая, которого приговорили к смертной казни за убийство двух школьников. Таким способом он решил отомстить обществу за то, что не смог найти работу.