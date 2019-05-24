В США стартовала ракета c 60 спутниками миссии Starlink

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В США стартовала ракета c 60 спутниками миссии Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками в рамках миссии Starlink стартовала в 02:30 UTC (05:30 мск) с мыса Канаверал во Флориде (США), сообщает SpaceX.

Ранее запуск несколько раз переносился — сначала из-за погоды, а потом из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Как написал в своём твиттере глава компании Илон Маск, эта миссия станет "самым тяжёлым грузом для SpaceX — 18,5 тонны".

Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения, которая сможет обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Сеть.

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