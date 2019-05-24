МЧС дало советы, как провести летние каникулы без страшных последствий

Так, родители должны рассказать своим чадам, что нельзя без предупреждения уходить в лес и на водоёмы.

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед началом школьных каникул рассказало, как избежать несчастных случаев, в том числе травм и даже гибели детей.

В ведомстве указали, что родителям надо стараться контролировать детей, зная, чем они занимаются в свободное время, и научить их правильно себя вести в экстремальных ситуациях.

Спасатели отмечают, что во время летних каникул дома на видном месте надо повесить список экстренных телефонов. Также ребёнок должен помнить свой домашний адрес, чтобы при необходимости обратиться за помощью.

Также МЧС рекомендует всё время напоминать детям об опасности игры с огнём.

Если же ребёнок на улице один, ему надо знать элементарные правила дорожного движения. Также родители должны рассказать своим чадам, что нельзя без предупреждения уходить в лес и на водоёмы.

В заключение спасатели напомнили, что не стоит дразнить и тем более обижать бездомных животных, а также не следует говорить с незнакомцами.