Британец едва не умер от смертоносного вируса в Мексике

Он почувствовал себя плохо на 7-й день отпуска: появилось резкое головокружение и рвота с кровью.

Турист из Великобритании едва не скончался после поездки в Мексику. Причиной стал смертоносный вирус, попавший вместе с пищей в организм Криса Джиллиана, сообщает The Sun.

Мужчина был в Мексике вместе со своей женой Марисой, супруги решили отпраздновать годовщину. Однако Крис почувствовал себя плохо на 7-й день отпуска: у него появилось резкое головокружение и началась рвота с кровью.

По информации общественного здравоохранения Англии, в Мексике учащаются случаи появления вируса циклоспоры. Однако туроператор Криса и его жены решил умолчать об этом факте. Джиллиан подал в суд на компанию.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, более тысячи человек скончались.