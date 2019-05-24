Около 50 тыс. животных было привито от бешенства в Москве с начала января

Специально для этого было организовано более 1,1 тысячи прививочных пунктов по всему городу.

С начала текущего года в российской столице было привито от бешенства около 50 тысяч животных. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

— В Москве ежегодно вакцинируется против бешенства около 500 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. ... С начала 2019 года организовано 1186 прививочных пунктов, на которых привито около 50 тыс. животных, — сказал он.

Также, по словам Сауткина, в апреле текущего года специалисты выполнили раскладку пероральной вакцины на природных и зелёных территориях Москвы. Она предназначается для диких плотоядных животных, которые чаще всего являются распространителями бешенства, передавая его между своими сородичами, а также для домашних собак и кошек.

Он добавил, что за 2019 год в Москве было зарегистрировано шесть случаев бешенства у животных: четыре случая у диких животных, два случая у кошек. За весь 2018 год фиксировалось всего восемь случаев: семь у кошек и собак и один у лисицы.