В Китае десять человек погибли на реке при опрокидывании судна

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В Китае десять человек погибли на реке при опрокидывании судна

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Десять человек погибли, ещё восемь пропали без вести при опрокидывании судна на реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.

Всего на судне было 29 человек. На данный момент удалось спасти 11 человек, десять найдены погибшими, ещё восемь числятся пропавшими.

Полиция задержала хозяина судна. Продолжаются поисково-спасательные работы.

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