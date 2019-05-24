В Китае десять человек погибли на реке при опрокидывании судна

10 people were killed and 8 others remain missing after a shipwreck in Southwest China’s Guizhou Province. The ship's owner has been detained by police. pic.twitter.com/AN7uVVxXQG — Global Times (@globaltimesnews) May 24, 2019

Десять человек погибли, ещё восемь пропали без вести при опрокидывании судна на реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.

Всего на судне было 29 человек. На данный момент удалось спасти 11 человек, десять найдены погибшими, ещё восемь числятся пропавшими.

Полиция задержала хозяина судна. Продолжаются поисково-спасательные работы.