Самолёт Cathay Pacific вынужденно приземлился в Дарвине

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Самолёт Cathay Pacific вынужденно приземлился в Дарвине

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Пассажирский самолёт Airbus A350-900 авиакомпании Cathay Pacific рейсом Гонконг — Мельбурн совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Дарвина (Австралия), сообщает 9News.

Отмечается, что причиной инцидента стали проблемы с двигателем воздушного судна.

В авиакомпании сообщили, что рейс был перенаправлен в качестве меры предосторожности и приземлился без происшествий.

Мы направили ещё один самолёт в Мельбурн, а также приняли ряд мер для того, чтобы все пассажиры рейса CX105 достигли конечного пункта путешествия, — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, накануне пассажирский самолёт авиакомпании Vueling экстренно сел в аэропорту Барселоны из-за угрозы взрыва.

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