Самолёт Cathay Pacific вынужденно приземлился в Дарвине

A @cathaypacific plane bound for Sydney has landed safely in Darwin after a suspected leak. It was flying from Hong Kong when it was forced to turn around over Katherine around 730am. @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/QKx9UNZyHv — Rosanna Kingsun (@rosannakingsun) May 23, 2019

Пассажирский самолёт Airbus A350-900 авиакомпании Cathay Pacific рейсом Гонконг — Мельбурн совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Дарвина (Австралия), сообщает 9News.

Отмечается, что причиной инцидента стали проблемы с двигателем воздушного судна.

В авиакомпании сообщили, что рейс был перенаправлен в качестве меры предосторожности и приземлился без происшествий.

— Мы направили ещё один самолёт в Мельбурн, а также приняли ряд мер для того, чтобы все пассажиры рейса CX105 достигли конечного пункта путешествия, — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, накануне пассажирский самолёт авиакомпании Vueling экстренно сел в аэропорту Барселоны из-за угрозы взрыва.