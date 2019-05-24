Синоптики предрекли похолодание в Москве 24 мая

Сегодня, 24 мая, инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к скандинавскому антициклону, благодаря чему облака поредеют. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

— Осадки исключены, однако ощутимо посвежеет и температура окажется даже немного ниже своей климатической нормы, — говорится в сообщении.

В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днём в столице составит +17...+19 °С, в области +15...+20 °С. Ветер ожидается восточной четверти, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.