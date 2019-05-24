Американца обвинили в подделке отчётов о качестве деталей для ракет SpaceX

Инженера американской компании PMI Industries, производящей запчасти для ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX, обвиняют в подделке отчётов о качестве поставляемых комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

По данным ведомства, Джеймс Смолли исправно трудился в PMI с 6 марта 2017 года в отделе по обеспечению качества, но подходил к работе не очень ответственно и подделал не менее 38 отчётов о соответствии продукции. За это ему грозит штраф в размере $250 тысяч и до 10 лет тюремного заключения.

Отмечается, что некоторые из одобренных мужчиной деталей имели "критическое" значение. Например, носовой конус ракеты, неисправность которого способна поставить крест на успехе полёта, не говоря о возможной гибели экипажа.

Как выяснило следствие, чтобы "не заморачиваться" с прохождением всех кругов производственного ада, мужчина отсканировал подпись проверяющего инспектора, а потом распечатывал новые бланки проверки уже с ней.

Как утверждает сам Смолли, он делал это из лучших побуждений, желая, чтобы необходимые детали как можно скорее оказались на предприятии Илона Маска. Впрочем, у следствия другая версия.

Также сообщается, что всего сотрудники SpaceX в ходе проверки обнаружили 76 бракованных и не прошедших инспекцию деталей. В настоящий момент все деловые контакты между компаниями прекращены, а сама PMI Industries прекратила своё существование.