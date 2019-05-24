Пушков оценил отказ в выдаче российской визы Виктории Нуланд

Председатель Комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отреагировал на отказ в выдаче российской визы экс-помощнику американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

— Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес РФ, — написал он в своём твиттере.

Также Пушков указал, что не далее как в мае Нуланд выступала в конгрессе с призывом ужесточить санкции против России.

— Таким образом, закономерно, что она попала под ответные меры. А чего она ждала? — добавил Пушков.

Ранее в МИД РФ объяснили, что Нуланд не выдали российскую визу в связи с тем, что она есть в российских санкционных списках.