Действие электронных виз хотят распространить на всю Россию в течение 1,5–2 лет

Ростуризм хочет распространить действие электронных виз на территорию всей России в течение полутора-двух лет, заявила на региональной сессии V Восточного экономического форума на Тихоокеанском туристическом форуме глава федерального агентства Зарина Догузова.

— Будем двигаться к тому, чтобы электронная виза в 1,5–2 года заработала на территории всей страны, — сказала она.

По её словам, туристический форум — первое крупное международное мероприятие, на котором она находится в этой должности.

Ранее упростить визовые формальности для иностранных туристов призвал президент РФ Владимир Путин. Так, он предложил расширить использование электронных виз для въезда в страну. Зампред Правительства РФ Ольга Голодец заявила, что решение об электронных визах будет принято в ближайшие полгода.